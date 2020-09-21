Сухум, , 13:43 — REGNUM Причиной роста темпов распространения коронавируса в Абхазии стало то, что население страны «пренебрегло» рекомендациями о самоизоляции. С таким обращением 21 сентября обратилась к жителям республики главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

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Она отметила, что в ряде стран после того, как темпы распространения SARS-CoV-2 стабилизировались, через некоторое время снова начался рост количества новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Этот процесс, как отметила Скорик, начался и в Абхазии.

«Мы вступаем в эту стадию только из-за того, что мы с вами пренебрегали самоизоляцией, которая заключалась просто в 14-дневном карантине. И мы не учли опыт других стран, — сказала главный санитарный врач. — У нас должно быть такое самосознание, которое должно четко осуществляться в том, что, если в моей семье заболел один из членов семьи, я должен выдержать все 14 дней в полной изоляции и не требовать какого-то обследования».

Скорик подчеркнула, что к каждому жителю Абхазии не получится приставить медика, поэтому все должны проявить ответственность перед обществом и при необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Стоит отметить, что Абхазии в течение последних двух дней обновлялось максимальное значение по числу выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки.

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