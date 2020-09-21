Уфа, , 14:04 — REGNUM 12 пунктов временного размещения организовали в Башкирии для граждан Киргизии, которые задержались в республике из-за закрытия границы Казахстана с Оренбургской областью. Об этом 21 сентября сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Он напомнил, что 16 сентября в Куюргазинский район Башкирии прибыли 29 автобусов с 1723 гражданами Киргизии, у которых возникли сложности с дальнейшим переездом в Оренбургскую область и пересечением границы с Казахстаном из-за введения ограничений в связи с пандемией.

Фарит Гумеров отметил, что гражданам Киргизии было предоставлено размещение и горячее питание в 12 пунктах временного размещения, которые были развернуты в нескольких районах и городах республики. В настоящее время идут переговоры об открытии транзитного коридора через Казахстан для организованного проезда на автобусах в Киргизию.

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарили глав районов и городов, в которых было организовано временное пребывание иностранных граждан и попросил довести до конца данную работу: держать этот вопрос под контролем до тех пор, пока все граждане Киргизии не уедут к себе на родину.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 1,3 тыс. граждан Киргизии «застряли» в Башкирии