Махачкала, , 13:54 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по данным на 10:30 21 сентября, достигло 12 тыс. 685, сообщил федеральный оперативный штаб. При этом переболели в республике более 85% носителей инфекции.

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За прошедшие выходные (19 и 20 сентября) в Дагестане коронавирус выявили у 171 человека: у 86 и 85, соответственно. Отметим, что с 8 сентября данный показатель в республике не опускается ниже 80.

Выздоровел в Дагестане к настоящему времени 10 тыс. 891 человек с подтвержденным COVID-19 (+147 за выходные), или около 85,8% заразившихся. «Активных» больных в республике на сегодняшний день, по официальным данным, более 1,2 тыс.

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