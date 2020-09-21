Сыктывкар, , 13:33 — REGNUM Власти Коми окажут поддержку в трудоустройстве выпускникам профессиональных колледжей и техникумов — правительство республики и градообразующие предприятия будут заключать с ними трехсторонние контракты. Об этом в своем видеоблоге сообщил врио главы Коми Владимир Уйба.

«У нас статистика такова: 43% девятиклассников идут в рабочие специальности, заканчивают профессиональные колледжи, и 7% одиннадцатиклассников. То есть по сути у нас 50% ребят, которые заканчивают 9-е и 11-е классы, уходят в профтехобразование. Задача сейчас перед правительством и градообразующими отраслями и предприятиями — создать трехсторонние контракты. Мы сейчас этим занимаемся», — рассказал Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным 2019 года, самые привлекательные финансовые условия работодатели Коми предлагают слесарям (50 тыс. рублей) и монтажникам (45 тыс. рублей). На более скромное вознаграждение могут рассчитывать электрики, комплектовщики/укладчики (25 тыс. рублей) и грузчики (26 тыс. рублей).