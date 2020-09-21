Нью-Йорк, США, , 13:33 — REGNUM В честь празднования Хэллоуина в игре Red Dead Online появится около 50 новых персонажей-зомби. Об этом 20 сентября сообщил портал PCGamesN.

Фанаты игры предполагают, что разработчики планируют добавить новый праздничный режим. Вероятно, в нём игроки будут превращаться в зомби и пытаться заразить других геймеров.

Напомним, Red Dead Online — это многопользовательская версия игры Red Dead Redemption 2. Её релиз состоялся 15 мая 2019 года.

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