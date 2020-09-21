Москва, , 13:33 — REGNUM Высокая цена на препарат «Арепливир», который предназначен для лечения COVID-19, обусловлена тем, что это лекарство спасает жизни. Об этом в эфире Первого канала заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Пётр Белый.

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"Это препарат, который спасает жизни, он стоит столько, сколько он стоит», — сказал Белый.

По его словам, «Арепливир» стал «самым дешёвым в мире препаратом, который спасает жизни».

Белый также подчеркнул, что ни одному пациенту, заболевшему COVID-19 и принимающему «Арепливир», не понадобилось подключение к ИВЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, розничная цена на «Арепливир» в аптеках начинается от 12 320 рублей.