Махачкала, , 13:34 — REGNUM Девять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Дагестане за прошедшие выходные: четыре человека умерли 19 сентября, еще пять — 20 сентября. Общее число случаев летального исхода в республике достигло 552, сообщил 21 сентября федеральный оперативный штаб.

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Отметим, что в текущем месяце в Дагестане случаи смерти людей, заразившихся коронавирусом, не были зафиксированы лишь 5 сентября. При этом с начала месяца в республике умерли уже 53 человека с COVID-19.

По данным оперштаба, Дагестан по количеству фактов смерти пациентов с COVID-19 на сегодняшний день занимает первое место среди регионов Северного Кавказа и пятое место среди всех субъектов России, вслед за Москвой, Санкт-Петербургом, Подмосковьем и Свердловской областью.