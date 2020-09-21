Нур-Султан, , 13:30 — REGNUM Падеж более 14 тыс. голов домашней птицы зарегистрирован в пяти регионах Казахстана. Об этом 21 сентября заявила заместитель министра сельского хозяйства республики Гульмира Исаева на брифинге.

По её словам, с 9 по 21 сентября зарегистрирован падеж 14 315 голов домашней птицы в Кустанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях республики.

Замминистра уточнила, что проблемы начались с болезнями у диких птиц, которые мигрируют с севера на юг. В частности, передача заражения произошла через совместные водоемы, уточнила Исаева. Лабораторные исследования установили диагноз — высокопатогенный птичий грипп.

Напомним, 17 сентября главный государственный ветеринарно-санитарный инспектор Северо-Казахстанской области направил заявление главе региона о введении карантина в семи районах.