Магас, , 13:30 — REGNUM Двое жителей Ингушетии скончались за прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее число смертельных случаев от опасной инфекции достигло 81, сообщили 21 сентября в региональном оперативном штабе.

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Всего за прошедшие выходные в Ингушетии было выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 5231. Выздоровели всего 4492 пациента. За выходные ряды справившихся с болезнью пополнили ещё 108 человек.

Всего в настоящее время находятся на лечении 660 жителей региона. Из них 238 человек госпитализированы, при этом лишь у 95 подтвержден диагноз COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии больше всего лиц с подтвержденным коронавирусом являются людьми старше 35 лет и младше 60.

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