Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Обновлённая фанатами версия игры Return to Castle Wolfenstein выйдет в Steam 15 октября 2020 года. Об этом 20 сентября сообщил портал PCGamer.

Модификация RealRTCW добавит в игру высококачественные модели и текстуры, а также поддержку широкоэкранного режима. Помимо этого, авторы мода разработали множество новых видов оружия.

Напомним, релиз оригинальной Return to Castle Wolfenstein состоялся в 2001 году. Игра получила множество положительных отзывов как от геймеров, так и от критиков.

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