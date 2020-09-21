Буденновск, Ставропольский край, , 13:32 — REGNUM Директор одной из школ города Буденновска в Ставропольском крае в течение нескольких лет заставляла подчиненных возвращать ей часть начисляемых им премий. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, директор школы с 2016 года по 2020 годы подписывала приказы о премировании преподавателей, а затем требовала от них деньги из начисленных выплат. Учителя, «опасаясь в дальнейшем различных препятствий в работе со стороны директора», переводили ей деньги на карту.

Так подозреваемая «заработала» более 215 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Расследование уголовного дела продолжается