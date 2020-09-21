Москва, , 13:41 — REGNUM Моральную компенсацию в размере 1,5 млрд рублей хотят получить за убийство своих родственников потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщила 21 сентября судья Мосгорсуда Марина Ларкина.

Ларкина рассматривает жалобу на арест $400 тыс., которые принадлежат родственнице бывшего губернатора. Родственники бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского, признанные потерпевшими по уголовному делу об убийстве и покушении на убийство, потребовали взыскать с Фургала 1,5 млрд рублей за моральный ущерб.

«Они признаны гражданскими истцами в рамках уголовного дела», — пояснила судья.

Басманный суд Москвы арестовал $400 тыс., принадлежащих родственнице бывшей жены Фургала Ларисы Стародубовой Олесе Киреевой. Фургал заявил, что категорически не согласен с таким решением, так как заключал со Стародубовой брачный контракт о раздельном ведении хозяйства. После официального развода тем более, по его словам, неправильно отбирать деньги у её родственницы.

Ранее суд наложил арест на более чем 3 млн рублей, принадлежащих Фургалу, и на два его автомобиля зарубежного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего губернатора обвиняют в организации убийств бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори и покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского.

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