Мурманск, , 13:22 — REGNUM В Мурманской области из-за безответственного отношения населения к своему здоровью могут снова ввести жесткие ограничения. Предупреждение об этом на оперативном совещании в правительстве высказал глава региона Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудники полиции проводят беседу с гражданами Алексей Колчин © ИА REGNUM

«На настоящий момент мы имеем я бы сказал «хрупкую стабильность» и все пренебрежения правилами безопасности повышают риски распространения коронавирусной инфекции. Если эта тенденция будет продолжаться, мы будем вынуждены либо ужесточить наказания за нарушения, либо снова ввести ограничения. Да, у нас есть и резерв коечного фонда и лекарства. но мы не можем позволить себе рисковать и заставлять медиков работать в авральном режиме. Давайте беречь друг друга», — обратился к населению во время оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, за два дня ресторанам и клубам Мурманской области выписано штрафов на 1,5 млн рублей — сотрудники пренебрегают ношением масок и перчаток, не проводят термометрию и так далее.