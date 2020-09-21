Монреаль, Канада, , 13:21 — REGNUM Художник компании WB Games Андре-Ланг Хюн показал, как могли бы выглядеть боевые роботы во вселенной игры Minecraft. Об этом 20 сентября сообщило издание Kotaku.

На своей странице в ArtStation Хюн опубликовал несколько работ на тему роботов из Minecraft. Некоторые из них похожи на криперов, другие — на эндерменов и скелетов.

Напомним, Minecraft — это популярная видеоигра в жанре «песочница». В ней геймеры выживают на острове и строят различные здания из кубических блоков.

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