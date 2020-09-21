Воронеж, , 13:17 — REGNUM Изменения в указ о введении режима повышенной готовности в Воронежской области подписал 21 сентября губернатор Александр Гусев. Текст указа опубликован пресс-службой правительства региона, сообщает ИА REGNUM.

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В соответствии с указом, приостановлена работа спортклубов и фитнес-центров, фуд-кортов, запрещено проведение массовых досуговых мероприятий, в том числе и на открытом воздухе. При этом по-прежнему разрешены тренировки и состязания, работа музеев и кинотеатров, могут работать океанариумы и зоопарки.

Отдельным пунктом в указе прописана обязанность организаций соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние три дня число заразившихся коронавирусом в Воронежской области за сутки стабильно превышает 150 человек, за 20 сентября зарегистрировано 160 новых носителей. При этом в маршрутках Воронежа большинство пассажиров и даже водителей масочный режим, введенный 12 мая, игнорируют.