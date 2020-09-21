Токио, , 13:15 — REGNUM Производство анимационного фильма Super Mario Bros. «продвигается гладко». Об этом 20 сентября сообщило издание Eurogamer.

Согласно недавнему отчёту Esquare, созданием фильма занимаются компании Nintendo и Universal Studios. Ожидается, что он выйдет на экраны в 2020 году.

Напомним, Super Mario Bros. — это популярная игра в жанре платформера, выпущенная в 1985 году. Она также была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как «самая продаваемая видеоигра в истории».

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