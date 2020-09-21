Токио, , 13:11 — REGNUM Энтузиаст по имени Фред Вуд смог запустить игру Super Mario 64 на консоли Sega Dreamcast. Об этом 20 сентября сообщило издание Kotaku.

Для своей «разработки» Вуд использовал исходный код игры, который появился в сети несколько дней назад. Сообщается, что его версия Super Mario 64 для Dreamcast оказалась почти полностью рабочей — в ней не воспроизводится звук.

Ранее Фред Вуд уже запускал Super Mario 64 на консоли PlayStation 2. Одновременно с этим энтузиаст ставит первые мировые рекорды по прохождению этой игры на разных платформах.

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