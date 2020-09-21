Мурманск, , 13:10 — REGNUM Мурманские власти на минувших выходных проинспектировали соблюдение режима повышенной готовности в клубах, барах и кафе. Термометрию на входе не проводит никто.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, сотрудники правительства выяснили, что в Октябрьском округе в четырех заведениях проводились дискотеки и кальянные вечера, несмотря на действующие ограничения.

«Руководителей вызвали для составления протоколов об административном правонарушении (ст. 20.6.1 КоАП РФ). Максимальное наказание для юридических лиц — 300 тыс рублей. Если суды удовлетворят иски, то штрафы взыщут в областной бюджет. А это порядка 1,5 млн руб. Несмотря на существенный размер наказания, в диско-баре «Шуры Муры» и спорт-баре «Пинта», например, закон нарушили повторно и препятствовали работе должностных лиц. Пришлось вызывать полицию», — сообщили в штабе.

Проверяющие отметили, что абсолютно во всех заведениях игнорируют правило термометрии на входе, сотрудники пренебрегают ношением масок и перчаток. Не везде есть дезинфекторы для рук.

За минувшие сутки в Мурманской области выявлено 75 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 14 290.