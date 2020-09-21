Владимир, , 13:08 — REGNUM В Владимирской области из 32 новых случаев заражения коронавирусом больше всего выявлено в областном центре и Гороховце. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

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По шесть новых случаев выявлено во Владимире и Гороховце, по пять — в Гусь-Хрустальном и Петушках, четыре — в Судогде, три — в Красной Горбатке, два — в Суздале, один — в Юрьеве-Польском.

Всего на территории региона был зарегистрировано 6969 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией: 1238 — во Владимире, 983 — в Гусь-Хрустальном, 702 — в Петушках, 650 — в Муроме, 607 — в Коврове, 511 — в Александрове, 382 — в Вязниках, 322 — в Собинке, 309 — в Юрьеве-Польском, 228 — в Кольчугино, 204 — в Меленках, 173 — в Судогде, 149 — в Киржаче, 141 — в Суздале, 113 — в Красной Горбатке, 95 — в Гороховце, 92 — в Камешково, 70 — в Радужном.

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