Нур-Султан, , 13:01 — REGNUM Правительство Узбекистана планирует создать государственный фонд медицинского страхования. Это следует из соответствующего постановления правительства республики, опубликованного на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов.

Систему медицинского страхования планируется внедрить на пилотной основе в Сырдарьинской области Узбекистана с 1 июля 2021 года до конца 2022 года.

По результатам пилотного проекта будут подготовлены предложения по внедрению системы в других регионах. В Узбекистане считают, что внедрение медицинского страхования позволит уменьшить неэффективные расходы в системе здравоохранения.

Кроме того, внедрение новой системы повысит финансовую самостоятельность медицинских учреждений, а также позволит сформировать рынок медицинских услуг.