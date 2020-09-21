Москва, , 12:53 — REGNUM Бессрочное продление пособия для безработных с детьми направлено на снижение бедности в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Одна из проблем нашей страны — бедность, социальное неравенство. По данным Росстата, почти четверть детей в России живут в бедных семьях . Особенно это заметно в сельской местности.

С 2014 года реальные доходы населения падали или балансировали около нуля. Коронавирус резко усугубил ситуацию, сократив рабочие места в сферах туризма, культуры и т. д.

Восстановление займет не один год. А ведь в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» Россия планирует к 2030 году снизить уровень бедности в два раза (по сравнению с показателем 2017 года). На этом пути важна системная помощь, особенно — детям.

Поэтому бессрочное продление пособия можно оценить как позитивный шаг. Вряд ли подобные выплаты разгонят инфляцию, зато точно повысится потребительский спрос и экономическая активность.

Такие меры нужны, как минимум, до достижения национальной цели. А тогда и срок продления пособия можно пересмотреть, если появятся более эффективные меры поддержки безработных с детьми», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федерация независимых профсоюзов (ФНП) России предложила повысить пособие для безработных с детьми, а также применять эту меру на постоянной основе.

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