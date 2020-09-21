Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:56 — REGNUM Полиция нашла 16-летнюю Кристину Ш., ушедшую две недели назад из своего дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе МВД «Нижнетагильское».

Слабослышащая девушка-подросток пропала 9 сентября 2020 года. После исчезновения она выходила на связь с полицией через соцсети, но отказывалась идти домой.

Полицейские выявили, что сбежавшая из дома находится в Первоуральске. Её остановили на улице по дороге в магазин. Оказалось, что девушка познакомилась с молодым парнем и уехала к нему жить. Молодой человек сам пытался вернуть Кристину домой, но та наотрез отказывалась. Девушку вернули домой, её поставили на учёт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге нашли подростка, который отсутствовал дома две недели. Мальчика нашёл местный житель.

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