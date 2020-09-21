Москва, , 13:20 — REGNUM Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, связанную с его уголовным преследованием за убийство бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Об этом сообщили 21 сентября ТАСС в Мосгорсуде.

После убийства Зори Фургала задержали в качестве подозреваемого, но вскоре отпустили. В 2005 году прокуратура Хабаровска выпустила постановление о невиновности экс-главы края. Следователь констатировал, что в деле нет доказательств причастности Фургала к убийству.

В июле 2020 года Басманный районный суд Москвы по ходатайству СКР постановил отменить решение о прекращении уголовного преследования Фургала за убийство Зори, но адвокаты экс-губернатора обжаловали эту отмену.

Теперь Мосгорсуд признал решение Басманного суда законным и отклонил жалобу защиты Фургала.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинение в организации убийства Зори Фургалу предъявили 2 сентября. Ему также инкриминируют организацию убийства бизнесмена Олега Булатова и покушение на убийство бизнесмена Александра Смольского.

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