Ульяновск, , 12:50 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом более чем вдвое превысило количество выздоровевших. Кроме того, зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 21 сентября, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлено 14 403 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 124.

Выздоровели в регионе 12 209 пациентов, что составляет 84,77% от общего числа лабораторно подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2. Из них за последние сутки победили коронавирус 53 человека. В настоящее время продолжают лечение 2047 пациентов с коронавирусом.

За сутки в регионе зарегистрированы семь летальных исходов. Всего в Ульяновской области с начала пандемии умерли 147 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области наибольшее число случаев заражения коронавирусом официально выявлено в Ульяновске, Димитровграде и Карсунском районе. Меньше всего носителей коронавируса выявлено в Радищевском и Базарносызганском районах.

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