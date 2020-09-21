Тюмень, , 12:45 — REGNUM В Тюмени в повреждённом взрывом газа доме по ул. 50 лет ВЛКСМ, 95 будет проведена углублённая строительная экспертиза пострадавших помещений и оценка всего здания в целом. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации по итогам совещания 21 сентября.

Восстановительные работы будут проводиться за счёт городского бюджета.

Управляющая компания сейчас должна подготовить пострадавший дом к отопительному сезону. На территории объекта организована охрана общественного порядка сотрудниками УМВД. Решается вопрос о материальной помощи гражданам, которые пока не могут вернуться в свои квартиры и размещены у родственников или гостинице «Колос».

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