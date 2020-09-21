Красноярск, , 12:44 — REGNUM В международном аэропорту Красноярск организовали кабинет, где можно пройти тестирование на COVID-19. Как сообщает пресс-служба аэропорта, услуга будет доступна с 22 сентября в зале выдачи багажа аэропорта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Мазок из зева и носа пациента необходимо сдавать всем гражданам РФ, возвращающимся из-за границы, а результат анализа приходит в виде справки по электронной почте не позднее трех календарных дней со дня взятия пробы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Красноярском крае продолжает оставаться напряженной: на 21 сентября выявлено уже 19 055 носителей SARS-CoV-2, причём 101 из них добавился только за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае выявили 101 нового носителя коронавируса