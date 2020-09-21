Минск, , 12:52 — REGNUM В несанкционированных акциях протеста, которые прошли в Белоруссии 20 сентября, принимало участие свыше 20 тыс. человек. Об этом 21 сентября сообщает пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

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В протестных акциях в Белоруссии 20 сентября приняли участие более 20 тыс. человек

«Вчера, 20 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 24 протестных акции с участием более 20 тысяч человек», — говорится в сообщении и добавляется, что сотрудниками белорусского МВД ввиду этого были приняты меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности.

Также уточняется, что наиболее массовой была акция протеста в Минске, где на нее собрались в пиковый момент около 18 тыс. участников.

Кроме этого, сообщается, что в Бресте сотрудники правоохранительных органов вынуждены были для предотвращения противоправных действий участников протестных акций применить слезоточивый газ и произвести один выстрел в воздух светошумовым патроном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из сообщений белорусского МВД стало известно, что в ходе несанкционированных акций протеста, которые состоялись 20 сентября в разных населенных пунктах Белоруссии, было задержано 442 человека.