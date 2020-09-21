Челябинск, , 12:43 — REGNUM В Челябинске прокуратура Металлургического района поставила вопрос об ответственности заведующей детским садом, в которой летом пострадала девочка. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Инцидент произошёл 30 июля. Один из воспитанников прищемил трёхлетней девочке дверью палец. В итоге у неё возник открытый перелом ногтевой фаланги.

Надзорный орган пришёл к выводу, что заведующая не обеспечила должных условий для охраны здоровья детей. Кроме того, она не организовала первую помощь девочке. В итоге против неё завели административное дело. Также ей объявлено предостережение.