Чебоксары, , 12:42 — REGNUM В Чувашии за сутки выздоровели шесть пациентом с коронавирусом, новых летальных исходов нет. Такие данные 21 сентября приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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В Чувашии с начала пандемии официально выявлено 8352 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 25.

Выздоровели в республике 7065 пациентов, что составляет 84,6% от общего числа подтверждённых случаев заражения. Из них за последние сутки победили коронавирус шесть человек.

Новых летальных исходов нет. Всего в Чувашии с начала пандемии умерли 85 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии разрешили проводить детские спортивные соревнования и тренировки, при этом сохраняются санитарно-эпидемиологические требования в части наполнения спортивных залов.

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