Улан-Удэ, , 12:42 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ на дистанционное обучение частично переведены учащиеся 28 городских школ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

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"С 21 сентября в этих школах не менее 1/3 учащихся от общего количества будут переведены на обучение в очно-дистанционном формате с периодичностью 2 недели — это означает, что ученики будут учиться две недели из дома, затем две недели посещать образовательное учреждение», — отметили в мэрии.

По словам руководителя комитета по образованию администрации Татьяны Митрофановой, всего на «дистанционку» переведены 489 классов с более чем 15 тыс. учащимися. Это около 32% от числа школьников. В школах составлено новое расписание до конца четверти.

Отмечается, что в настоящее время коронавирус выявлен у 13 учителей школ Улан-Удэ, трёх работников и 124 учащихся. В числе контактных 85 педагогов и почти 1,3 тыс. школьников.

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