Омск, , 12:42 — REGNUM В Омской области за минувшие сутки выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"В Омске — 40, семь — в Тевризском районе, по два — в Калачинском, Исилькульском районах, по одному — в Азовском, Колосовском, Таврическом, Кормиловском, Нижнеомском, Шербакульском, Москаленском районах», — уточняет оперштаб.

За это же время 73 человека были выписаны, трое пациентов скончались.

Всего в регионе выявлено 10 307 случаев заражения коронавирусом, 8635 человек выздоровели, 271 человек умер. Доля выздоровевших пациентов составляет 83,8%.