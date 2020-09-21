Красноярск, , 12:36 — REGNUM Отопительный сезон в Красноярском крае стартует раньше нормативных сроков. Такой вывод можно сделать из сообщения, опубликованного на официальном сайте столицы региона.

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На сегодняшний день в Красноярске к центральному отоплению подключено порядка 100 зданий. Из них больше 90 — это детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения. С 23 сентября отопительный сезон стартует во всем городе. С этого времени начать теплоснабжение обязаны все организации, обслуживающие здания.

При подключении потребителей в первую очередь тепло подается в здания учреждений здравоохранения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 7 сентября 2020 г. отопительный сезон начался на севере Красноярского края — в Эвенкийском муниципальном районе, в городе Дудинка, селах Хатанга и Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

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