Москва, , 12:34 — REGNUM Благодарность России за разработку вакцины против коронавируса выразил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом он заявил 21 сентября по итогам переговоров с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

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Клюге подчеркнул, что ВОЗ ценит усилия России в области создания вакцины, а именно препарата «Спутник V».

«Еще раз хочу поблагодарить министра за те поэтапные шаги по разработке вакцины, она безопасная и эффективная», — сказал директор Европейского бюро ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина против нового коронавируса «Спутник V» разработана в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи. Она находится на третьей стадии клинических испытаний.

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