Москва, , 12:34 — REGNUM Часть инфицированных коронавирусом пациентов не могут быть обнаружены в принципе. Об этом 21 сентября заявил академик РАН Дмитрий Пушкарь на телеканале «Россия 24».

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«10−15% коронавируса мы вообще не можем обнаружить никакими тестами. И сегодня, когда будет опять грипп или какая-то пневмония, никакого отношения не имеющая к коронавирусу, разделить эти заболевания будет трудно», — заявил Пушкарь.

«Если сейчас будет вторая или третья волна, если будет осенний грипп, то разделить осенний грипп и коронавирус будет очень тяжело», — отметил он.

Напомним, ранее был анонсирован новый препарат «Арепливир» для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Препарат создан на основе фавипиравира. В конце июня он получил одобрение Минздрава, но до сих пор применялся только в условиях стационара. Теперь он появился в продаже — правда, его стоимость составляет 12 130 рублей.

Также в аптеках появился другой препарат на основе фавипиравира — «Коронавир».