Пермь, , 12:33 — REGNUM В Перми пожилая женщина лишилась своей квартиры. Прибывшие на место для исполнения решения суда приставы не стали торопиться и приняли участие в дальнейшей судьбе женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Пермскому краю.

Как оказалось, 75-летняя пермячка жила в захламленной квартире. Глазам приставов предстала картина перевёрнутой в комнате мебели, горы одежды вперемешку с отходами на полу. В жилище царило зловоние.

Выяснилось, что в день получения пенсии к матери наведывается дочь. Но с тем, чтобы купить для женщины алкоголь, а оставшиеся деньги забрать себе. Второй ребенок — сын — оформил в банке кредитный договор, залогом по которому явилось единственное жилье матери. Сообщение о выселение вызвало у пенсионерки недоумение.

«Таким образом, женщина преклонного возраста оказалась обманутой собственными детьми, без средств к существованию и квартиры, из которой должна была выехать», — отметили в УФССП по региону. Сотрудники ведомства обратились в социальную службу. В результате пожилой женщине нашли место в геронтологическом центре.