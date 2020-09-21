Саранск, , 12:31 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 21 сентября выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 33 новых носителях инфекции. Общее число подтвержденных в регионе заражений SARS-CoV-2 выросло до 6122 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны по выздоровлении 47 человек, всего выздоровели с начала пандемии 5096 жителей Мордовии. 40 человек скончались от COVID-19 как от основной причины, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Таким образом, с учетом данных по количеству выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в регионе являются 986 человек.

ИА REGNUM напоминает, по данным на 20 сентября лечение в инфекционных стационарах республики получали 488 жителей Мордовии как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на наличие инфекции. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 886 человек.