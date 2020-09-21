Уфа, , 12:45 — REGNUM Перечень должностей дефицитных специальностей определили в Башкирии. Соответствующий приказ министерства здравоохранении региона 21 сентября опубликован на официальном интернет-портале Башкирии.

Согласно документу, в Башкирии при трудоустройстве на эти должности у врачей возникает право на получение единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей.

В перечень вошли 16 должностей: офтальмолог, детский стоматолог, детский кардиолог, анестизиолог-реаниматолог, детский онколог, детский уролог-андролог, детский эндокринолог, нейрохирург, неонатолог, онколог, детский психиатр, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, врач скорой медицинской помощи, детский хирург.

Решение о выплате будет принимать специальная комиссия министерства здравоохранения Башкирии, а сами выплаты утверждены постановлением правительства республики от 6 мая текущего года.

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