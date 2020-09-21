Томск, , 12:29 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки подтверждено 59 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее число зарегистрированных случаев достигло 6834.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

«Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 13-ти человек, у 31-го есть признаки ОРВИ, у 15-ти — пневмония», — отметили в правительстве.

В обсерваторах остаются 53 человека. Тем временем, за сутки излечились 24 пациента. Таким образом, всего за весь период эпидемии выписаны из больниц с выздоровлением 5578 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе зарегистрировано 78 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. В конце минувшей недели в больнице скончался ещё один носитель, входивший в группу риска по возрасту и из-за сахарного диабета.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области от COVID-19 скончались 78 человек