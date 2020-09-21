Краснодар, , 12:29 — REGNUM Новое жильё будет приобретено для собственников квартир, выгоревших при пожаре в жилом доме по улице Российской, 267/6, об этом сообщили в пресс-службе администрации города 21 сентября по итогам аппаратного совещания.

«По срокам, если восстанавливать этаж, мы уходим в глубокую зиму — не раньше, чем весна. Поэтому я сразу обозначил, что этот вариант неприемлем. Необходимо было срочное решение», — рассказал Евгений Первышов.

Последний этаж этого дома — а именно он больше всего пострадал от пожара — после восстановления будет техническим. Новые квартиры для собственников жилья на мансардном этаже приобретет застройщик за свой счет, все 56 квартир уже подобраны в том же районе. Квартиры будут предоставлены с правом собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в мансардном этаже восьмиэтажного дома произошёл 13 сентября, обошлось без пострадавших, однако сильно выгорело 56 квартир. СК возбудил уголовное дело.