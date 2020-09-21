Москва, , 12:28 — REGNUM Выявить масштаб новой волны коронавируса на фоне сезонной эпидемии гриппа будет непросто. Об этом 21 сентября заявил академик РАН Дмитрий Пушкарь на телеканале «Россия 24».

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«Если сейчас будет вторая или третья волна, если будет осенний грипп, то разделить осенний грипп и коронавирус будет очень тяжело», — заявил Пушкарь.

По его словам, новые противокоронавирусные препараты, «Арепливир» и «Коронавир» действуют непосредственно на вирус, но при этом могут быть полезны при лечении и, например, от гриппа.

«Самое главное лечение — лечение, начатое вовремя. Вот что касается арепливира, например: лечение, начатое вовремя, даёт эффект», — отметил он.

«Получено было препаратом временное удостоверение, теперь, я так понимаю, получено окончательное решение. А прошло всего полгода. Это очень быстро и очень хорошо», — подчеркнул Пушкарь.

Напомним, ранее был анонсирован новый препарат «Арепливир» для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Препарат создан на основе фавипиравира. В конце июня он получил одобрение Минздрава, но до сих пор применялся только в условиях стационара. Теперь он появился в продаже — правда, его стоимость составляет 12 130 рублей.

Также в аптеках появился другой препарат на основе фавипиравира — «Коронавир».

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