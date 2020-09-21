Владикавказ, , 12:21 — REGNUM В Северной Осетии состоялось траурное мероприятие у памятника погибшим при сходе ледника Колка 18 лет назад. Представители органов власти во главе с председателем правительства Таймуразом Тускаевым, родные погибших, общественники возложили цветы к мемориалу, возведенному на южной окраине селения Гизель в Пригородном районе.

Трагическое событие произошло 20 сентября 2002 года. В долине реки Геналдон произошел сход ледника Колка. На огромной скорости, сметая все на своем пути, обрушился гигантский вал из воды, льда и камней. Ледовая масса была остановлена лишь естественной преградой — скалистым хребтом всего в двух километрах от селения Гизель.

Жертвами крупнейшей в России гляциальной катастрофы стали более 120 человек. Среди них съ6мочная киногруппа во главе с известным режиссером и актером Сергеем Бодровым-младшим и артисты театра «Нарты». Поиски останков погибших продолжались более полутора лет. Всего было обнаружено 18 тел погибших, пропавшими без вести считаются 108 человек.

В результате стихийного бедствия были уничтожены база отдыха Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ), база отдыха республиканского Министерства юстиции, подтоплена база отдыха СПТУ-7, разрушены линии электропередачи и строящаяся ветка газопровода.