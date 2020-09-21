Москва, , 12:21 — REGNUM В России во время пандемии премьеры фильмов проводились только в онлайн-кинотеатрах. В ходе опроса ВЦИОМ впервые об этом услышали 35% респондентов.

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Наиболее осведомлены об онлайн-премьерах в кино молодые люди 18−24 лет (39%). Затруднились ответить 32%. Слышали о кинопремьерах, но не смоги их назвать 29% опрошенных.

Половина пользователей интернета в России (49%) ничего не смотрит в онлайн-кинотеатрах, 31% — только бесплатные фильмы. Подписка на легальный контент есть 13% пользователей.

Телефонный опрос проведен 25 августа 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, после снятия карантина не посещали кинотеатры и не собираются большинство жителей России (75%).

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