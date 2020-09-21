Москва, , 12:19 — REGNUM «Арепливир» и «Коронавир» — первые в своём роде препараты, которые действуют непосредственно на коронавирус. Об этом 21 сентября заявил академик РАН Дмитрий Пушкарь на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

«Препараты, которые сегодня существуют — их ничтожно мало. И первые несколько месяцев во всём мире, весь мир лечил данное заболевание препаратами, которые били рядом, а не в цель», — заявил Пушкарь.

«Препараты, о которых вы говорите, это препараты, сегодня единственные непосредственно действуют на вирус, уменьшая вирусную нагрузку, элиминируя вирус», — указал он.

Напомним, ранее был анонсирован новый препарат «Арепливир» для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Препарат создан на основе фавипиравира. В конце июня он получил одобрение Минздрава, но до сих пор применялся только в условиях стационара. Теперь он появился в продаже — правда, его стоимость составляет 12 130 рублей.

Также в аптеках появился другой препарат на основе фавипиравира — «Коронавир».