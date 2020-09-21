Сосногорск, , 12:15 — REGNUM У двух сотрудников сосногорской школы №4 подтвердили COVID-19, учреждение закрыли на карантин.

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Как сообщили ИА REGNUM в администрации Сосногорска, в школе идет дезинфекция помещений, под наблюдением медиков находятся ученики четырех классов.

«Допуск к работе персонала и учащихся школы станет возможным только после разрешения медиков», — уточнили в администрации.

Напомним, с начала пандемии в республике было выявлено 7,5 тысяч инфицированных новым коронавирусом.