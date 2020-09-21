Краснодар, , 12:13 — REGNUM В школах Краснодара коронавирус всё чаще подтверждается у учителей, в связи с этим на данный момент три учебных заведения переведены на дистанционный режим работы. Об этом говорилось 21 сентября на планёрном совещании в администрации города, сообщили в пресс-службе мэрии.

«У нас начали болеть учителя. В результате три школы перешли на дистанционные формы обучения. В разные сроки, буквально на этой неделе, они будут обследованы Роспотребнадзором. Если подтвердится, что все в порядке, мы их открываем в очном режиме. Кроме того, болеют дети. Там, где ребенок заболевает, мы переводим класс на дистанционную форму. Таких классов на 18 сентября у нас было 49», — сообщил глава департамента образования Алексей Некрасов.

Глава Краснодара Евгений Первышов предложил пригласить на следующее заседании инфекционистов, чтобы они подсказали родителям, на что необходимо обратить внимание и нужно знать о первых признаках заболевания, чтобы не отправлять заболевшего ребёнка в школу.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября краснодарские школы открылись в очном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В школы закуплены рециркуляторы, на что было направлено 133 млн рублей.