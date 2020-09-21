Краснодар, 21 сентября 2020, 12:13 — REGNUM В школах Краснодара коронавирус всё чаще подтверждается у учителей, в связи с этим на данный момент три учебных заведения переведены на дистанционный режим работы. Об этом говорилось 21 сентября на планёрном совещании в администрации города, сообщили в пресс-службе мэрии.
Глава Краснодара Евгений Первышов предложил пригласить на следующее заседании инфекционистов, чтобы они подсказали родителям, на что необходимо обратить внимание и нужно знать о первых признаках заболевания, чтобы не отправлять заболевшего ребёнка в школу.
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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября краснодарские школы открылись в очном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В школы закуплены рециркуляторы, на что было направлено 133 млн рублей.