Миасс, Челябинская область, , 12:12 — REGNUM В Миассе Челябинской области присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление было совершено ещё 5 января 2019 года в районе Миасского лесничества. Охотник из Карабаша встретил потерпевшего и на почве неприязни выстрелил в него из охотничьего ружья с близкого расстояния. При этом потерпевший был без оружия. Он скончался от травм. Убийца закопал его в снегу и поехал на его снегоходе в Карабаш, однако затем бросил сгоревший транспорт в лесу.

Снегоход тело умершего были найдены уже на следующий день. Предполагаемый убийца предстал перед судом. И присяжные посчитали его виновным. 23 сентября судья определит для него меру наказания.