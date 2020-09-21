Нижний Новгород, , 12:11 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 21 сентября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 862 118 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Средний показатель тестирования достиг 26 916 человек на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки тесты сдали 5887 жителей региона.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тест на коронавирус сдал каждый четвертый житель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 21 сентября зафиксировано три новых летальных случая среди граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Накануне летальных случаев зарегистрировано не было. С учетом новых случаев общее число жертв COVID-19 в Нижегородской области выросло до 546 человек.