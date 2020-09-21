Москва, , 12:09 — REGNUM Коронавирусную инфекцию нельзя рассматривать в одном ряду с гриппом и другими аналогичными заболеваниями. Об этом 21 сентября заявил академик РАН Дмитрий Пушкарь на телеканале «Россия 24».

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"Объединять эти болезни нельзя. Коронавирусная инфекция — совершенно отдельная инфекция. Создан первый в России академический консорциум, представленный ведущими учёными нашей страны, которые это доказали. Называть это обычным простудным заболеванием ни в коем случае нельзя», — заявил Пушкарь.

«Сегодня мы понимаем, что безобидно он проходит всё-таки у меньшинства», — подчеркнул он.

Напомним, ранее был анонсирован новый препарат «Арепливир» для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Препарат создан на основе фавипиравира. В конце июня он получил одобрение Минздрава, но до сих пор применялся только в условиях стационара. Теперь он появился в продаже — правда, его стоимость составляет 12 130 рублей.

Также в аптеках появился другой препарат на основе фавипиравира — «Коронавир».