Москва, , 12:07 — REGNUM Раны на теле неонациста Максима Марцинкевича нанёс кто-то другой, об этом свидетельствуют данные независимой экспертизы, заявил адвокат семьи погибшего Алексей Михальчик.

«Исследование (независимой экспертизы) показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще», — цитирует его ТАСС.

По его словам, родственники Марцинкевича будут добиваться ознакомления с материалами экспертизы, которую провело следствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Марцинкевич был найден мёртвым в камере СИЗО-3 в Челябинске утром 16 сентября. При нём обнаружили несколько предсмертных записок. По мнению представителей СКР, заключённый покончил с собой. Родственники и адвокаты погибшего не верят в эту версию и не исключают убийства.

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