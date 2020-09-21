Джакарта, , 11:59 — REGNUM В Индонезии подтвердили рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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Известно, что в Индонезии за сутки подтвердили 4176 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Основываясь на данных целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии выявили 248 852 носителей SARS-CoV-2.

Между тем, число случаев смерти от COVID-19 в Индонезии выросло до 9677.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии отметило, что с января по сентябрь 2020 года по всей стране произошло 2059 стихийных бедствий, в результате которых погибли 282 человека.

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